Jetzt für den WOMAN DRIVE DAY am 8. Juni anmelden!

Nicht verpassen! Am 8. Juni ist der WOMAN DRIVE DAY! Holen Sie sich Ihr Goodie Bag und testen Sie Ihren Traumwagen österreichweit bei über 170 Händlern.

Bitte anschnallen, denn der erste WOMAN DRIVE DAY kommt und am 8. Juni dreht sich bei uns alles um die Automobilbranche. Über 170 Autohändler öffnen ihre Türen an diesem Tag und bieten spannende Aktionen für Frauen und Events für die ganze Familie an.

Was für ein rasanter Tag! Am DRIVE DAY gibt’s jede Menge Auto für Frauen und Events für die ganze Familie © Woman

Sie suchen noch nach dem Auto Ihrer Träume? Nicht nur tolle Aktionen, Rabatte & Specials erwarten Sie bei den DRIVE DAY-Partnern, SIe können auch gleich die Probefahrt antreten. Einfach anmelden, vorbeikommen und verlieben.

WOMAN DRIVE DAY: Auch wer kein Auto sucht, ist herzlich willkommen!

Auch, wenn Sie derzeit nicht konkret auf der Suche nach einem neuen fahrbaren Untersatz sind, sind Sie herzlich eingeladen. In netter Atmosphäre werden alle offenen Fragen zu Mobilität, Innovation und Pferdestärken beantwortet, aufregende Extras warten auf Sie und außerdem eines von 5.000 Goodie Bags* , sowie ein 2-monatiges, gratis WOMAN-Abo.

Jetzt anmelden und Goodie Bag sichern – so geht’s:

Melden Sie sich jetzt zum WOMAN DRIVE DAY-Besuch bei einem Händler in Ihter Nähe an und sichern Sie sich gleich eines der limitierten Goodie Bags. Zur Anmeldung und zu weiteren Informationen geht es hier.