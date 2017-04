Wir verlosen 3 x das neue Braun Silk-expert IPL, ein neues Tool zur dauerhaften Haarentfernung, das mit Licht arbeitet.

Endlich ein neues Gerät zur dauerhaften Haarentfernung: das Braun Silk-expert IPL (Intense Pulsed Light). Genau wie die Geräte zur lichtbasierten Haarentfernung in professionellen Beauty-Salons enthält das Braun Silk-expert IPL einen integrierten Hauttonsensor, der die Lichtintensität permanent an den Hautton des Anwenders anpasst. Das Gerät wurde klinisch getestet und ermöglicht eine sichere und effektive Anwendung zu Hause – für lang anhaltend glatte Haut.

Wie funktioniert die effektive Haarentfernung?

Braun Silk-expert IPL ist mit der Intense Pulsed Light (IPL) Technologie ausgestattet, die sanfte Lichtimpulse in die Haut abgibt. Jeder Lichtimpuls ist so optimiert, dass er vom Melanin im Haarfollikel und in der Wurzel absorbiert wird. Dabei wird die Lichtenergie in Wärmeenergie umgewandelt, die den Wachstumszyklus des Haares unterbricht. Bei regelmäßiger Anwendung des Braun Silk-expert IPL wird das Haar feiner, heller und wächst langsamer nach.

Was ist intelligentes SensoAdapt?

Der Hautton ist nicht nur an verschiedenen Körperteilen unterschiedlich, sondern variiert oft auch innerhalb eines Körperbereichs.

Die Braun Silk-expert IPL-Technologie ist die einzige mit intelligentem SensoAdapt™ – einem Sensor für automatische Hauttonanpassung –, der die Haut kontinuierlich, bis zu 80 Mal pro Sekunde, scannt und die Lichtintensität damit an den ermittelten Hautton anpasst. So wird immer die richtige Energiemenge abgegeben, und die Anwendung gelingt sicher und effektiv.

Jeder Hautton braucht ein bestimmtes Energielevel für die Lichtimpulse. Je dunkler die Haut, desto mehr Energie wird absorbiert und desto unangenehmer kann die Behandlung sein. Bei der Verwendung eines IPL-Geräts muss das Energielevel für die Lichtimpulse richtig eingestellt werden, damit die Anwendung sicher ist und das Melanin im Haarfollikel das Licht absorbiert – und nicht das Melanin in der Haut.

Bei der SensoAdapt-Technologie muss der Anwender den Hautton nicht mehr selbst mithilfe eines komplizierten Farbkarten-Abgleichs bestimmen. Das Gerät gibt nur bei geeignetem Hautton Lichtimpulse ab, und nicht, wenn die Haut zu dunkel ist.

Anwenderfreundliche Benutzung, dauerhaft sichtbare Ergebnisse

Das Braun Silk-expert IPL wurde als praktisches, sicheres und anwenderfreundliches Gerät konzipiert. Es gibt zwei verschiedene Intensitätslevel, „Normal“ oder „Sanft“ und es besteht die Wahl zwischen Gleit- und Präzisionsmodus. Das Braun Silk-expert IPL wurde so konzipiert, dass es auch an schwer erreichbaren Stellen leicht anzuwenden ist. Kein Aufladen, keine Kontaktgele oder Ersatzlampen nötig.

Das Braun Silk-expert IPL ist mit weniger als zwei Sekunden zwischen zwei Impulsen die schnellste IPL-Technologie, die momentan auf dem Markt erhältlich ist. Die Behandlung der Beine dauert jeweils nur etwa 8 Minuten. Zuverlässige klinische Studien belegen, dass Anwenderinnen nach vier wöchentlichen Behandlungen einen ersten Rückgang des Haarwachstums feststellen.

