21 großartige Acts, Die Fantastischen Vier als Headliner und jede Menge Open Air-Erlebnis: Für Musik- und Festival-Fans gibt es bei uns 2 x 2 der begehrten Tagestickets für das NUKE-Festival am 3. September 2016 zu gewinnen!

NUKE steht für Popmusik in all ihren Facetten - ein bisschen Hip-Hop hier, ein paar Gitarren da und ein guter Schuss Elektrobeats! Und natürlich auch für ein City Festival bei entspannter Atmosphäre mit einem abwechslungsreichen Line-up, bei dem für jeden etwas dabei ist. Das Festival zeichnete sich zudem 2015 durch seinen hohen Anteil an österreichischen Künstlern aus.

NUKE15 - 360° © Video: YouTube

NUKE 2016: Fanta Vier und 20 andere, großartige Acts

2016 geht das NUKE als alter Hase der österreichischen Open Air Festivallandschaft, der in der Vergangenheit schon eine stattliche Zahl an namhaften Musikern auf seine Bühne geladen hatte, wieder mit großer Freude in die Vollen für ein weiteres, sommerliches Festivalhighlight. Damit das NUKE Feeling diesen Sommer noch ein bisschen größer wird, wurde das NUKE 2016 um eine zweite Bühne in der Stadthalle Graz erweitert. Das bedeutet konkret: 21 großartige Acts auf zwei Bühnen inklusive einer Aftershowparty, die der perfekte Ausklang zu einem schönen Festivaltag sein wird.

5/8 in Ehr'n, AnnenMayKantereit und Philipp Poisel sind heuer auch mit von der Partie © Astrid Knie / Martin Lamberty / Christoph Koestlin

Mit dabei sind die Pioniere des deutschen Hip-Hop, die Fantastischen Vier, Englands heißester Indierock Act The 1975, Singer/Songwriter Superstar Philipp Poisel und die deutschsprachige Band der Stunde, AnnenMayKantereit. Für feinste elektronische Beats sorgen die Berliner DJ-Größe Fritz Kalkbrenner, Digitalism oder die Drum ‘n’ Bass Überflieger Camo & Krooked. Aber auch Acts aus österreichischen Gefilden werden dieses Jahr en masse unser musikalisches Line-up schmücken! Namentlich: 5/8erl in Ehr’n, HVOB, Farewell Dear Ghost, DAWA und vü mea!

Auf diese Acts darf man sich freuen! © Arcadia

Mit TV-MEDIA nach Graz zum NUKE-Festival: 2 x 2 Tickets gewinnen

TV-MEDIA und Arcadia verlosen 2 x 2 Tickets für das NUKE-Festival am 3. September 2016 am Messe Graz Freigelände. So können Sie gewinnen:

Schreiben Sie uns einfach eine Mail mit dem Betreff „NUKE 2016“ an die E-Mail-Adresse nuke2016 <AT> win.tv-media.at - bitte vergessen Sie nicht, Ihren Namen und Ihre Telefonnummer dazuzupacken, damit wir Sie im Gewinnfall verständigen können. Ach ja - und damit wir die Tickets an die richtige Adresse schicken, schreiben Sie auch gleich Ihre Anschrift dazu!



