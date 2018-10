Jetzt mitmachen und 2x 2 Kinokarten plus Intersport Gutschein im Wert von 25 Euro gewinnen!

Ein kleines offenes Boot treibt durch das unruhige Meer entlang der Nordseeküste. Am Ruder ein einsamer Mann. Ein paar Tage später, als sich der Sturm gelegt hat, werden die zerschlagenen Überreste des Bootes einige Kilometer weiter an den Klippen gefunden.

Zeitgleich erhält der Übersetzer David Moerk Nachricht von seinem Verleger. Ein Manuskript des renommierten Schriftstellers Germund Rein ist im Verlag eingetroffen – zusammen mit einem Brief, der besagt dass das Buch unter keinen Umständen in seiner ursprünglichen Sprache gedruckt werden darf.

Je tiefer David in das Buch eintaucht, desto deutlicher erkennt er, dass sich Germund Rein das Leben genommen hat. Zu seiner Verwunderung findet David in Reins Roman auch immer mehr Parallelen zu seinem eigenen Leben und zu seiner verschwundenen Frau Eva.

Doch nichts ist so wie es scheint und seine dunkle Vergangenheit holt David unweigerlich ein. Schuld vermischt sich mit Rache. Germund Reins Fiktion wird Wirklichkeit und David ist gezwungen, sich der Wahrheit zu stellen...

Die weiteren Filme der INTRIGO-Reihe SAMARIA und LIEBE AGNES kommen im Frühjahr 2019 in die Kinos. Vier Erzählungen von Håkan Nesser, auf denen die Filme basieren, sind zuvor in den Büchern „Barins Dreieck“, „Aus Doktor Klimkes Perspektive“ sowie „In Liebe, Agnes“ erschienen.

Im Herbst werden sie im Buch „Intrigo“ erstmals gemeinsam veröffentlicht. In dieser werkübergreifenden Konstellation mit dem neuen einleitenden Kurzroman „Tom“ stellt Nesser ein weiteres Mal sein dramaturgisches Gespür und seine literarische Meisterschaft unter Beweis.

