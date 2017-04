Mit der Flexibox spart man sich das Packerl-Abholen in der Filiale

Gelber Zettel war gestern, jetzt kommt die Flexibox! Wir verlosen eine superpraktische Flexibox für großformatige Briefe, Päckchen und Pakete!

Die Post bietet eine clevere Lösung, um flexibel und einfach großformatigen Briefe, Päckchen und Pakete zu empfangen. Die Post Flexibox ist eine stabile Box aus Stahlblech, in der Sendungen der Post sicher zugestellt werden können. Die Sendungen, die nicht in den Briefkasten passen, warten direkt vor Ihrer Wohnungstür in der Box auf den Empfänger – auch wenn man nicht daheim ist.

Wie funktioniert das mit der Flexibox?

Nachdem Sie die Post Flexibox erhalten haben, müssen Sie diese einmalig mit der kostenlosen Abstellgenehmigung aktivieren. Durch die Abstellgenehmigung weiß Ihr Zusteller, dass er Ihre Sendungen in der Flexibox hinterlegen soll. Bei der Aktivierung können Sie auch mehrere Personen Ihres Haushalts angeben, somit kommt Ihre ganze Familie in den Genuss dieser flexiblen Empfangslösung. Mehr Informationen (und Schritt-für-Schritt-Anleitungen) rund um die Post Flexibox finden Sie unter post.at/flexibox.

Ihr Vorteil: So sparen Sie sich unnötige Wege zur Post Geschäftsstelle. Die Flexibox kann nach der Verwendung in der Wohnung z. B. als Ablage genutzt werden.

Jetzt eine Post Flexibox gewinnen - so einfach geht's:

Füllen Sie einfach unser Formular aus und Sie nehmen automatisch an der Verlosung teil. Wir wünschen Ihnen viel Glück!