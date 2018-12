Der Transformer Bumblebee hat einen eigenen Film bekommen. Zum Kinostart von Bumblebee verlosen wir jede Menge Fanartikel!

Im Jahr 1987 findet der Transformer Bumblebee Zuflucht auf einem Schrottplatz in Kalifornien. In der sonnigen Ortschaft lebt auch Charlie (Hailee Steinfeld), die kurz davor steht, 18 Jahre alt zu werden, ihren Platz in der Welt allerdings noch nicht gefunden hat. Dafür findet sie den beinahe zerstörten Bumblebee und erweckt ihn zu neuem Leben. Die Jugendliche staunt allerdings nicht schlecht, als das von ihr gerettete Auto sich nicht als normaler gelber VW-Käfer entpuppt.

Trailer zu Bumblebee:

Ab 20.12.2018 läuft Bumblebee bei uns in den Kinos, hier gibt es den Trailer zum Transformers-Spin-Off:

Bumblebee © Video: Paramount Pic.

Bumblebee-Fanartikel und mehr zu gewinnen – jetzt mitmachen!

Wir verlosen unter allen Teilnehmern tolle Preise, die uns Hasbro zur Verfügung gestellt hat:

Mitmachen und gewinnen – so einfach geht’s:

Füllen Sie einfach unser Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Wir wünschen Ihnen viel Glück und viel Spaß beim Spielen!

Ja, ich möchte an der Verlosung teilnehmen: * Anrede * Vorname * Nachname * Straße * Hausnummer * PLZ * Ort * E-Mail * Telefon ZUSTIMMUNGSERKLÄRUNG: Ich stimme zu, dass die VGN Medien Holding GmbH, die news networld internetservice GmbH und die Verlagsgruppe News Medienservice GmbH die von mir oben angegebenen personenbezogenen Daten zwecks Übermittlung von Informations- und Werbematerial über deren Magazine und Online-Medien, für Marketingmaßnahmen (Gewinnspiele, Veranstaltungen, Newsletter für deren Waren und Dienstleistungen) sowie für Abo- und Sonderwerbeaktionen verarbeiten und mich zu den vorgenannten Zwecken via SMS, E-Mail, Telefon, Post kontaktieren und diese Daten zu denselben Zwecken an die FIRMA PR Büro Halik, Sparkassaplatz 5a/2, 2000 Stockerau weitergeben. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per Mail an datenschutz <AT> vgn.at widerrufen. Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erhalte ich in der Datenschutzerklärung, abrufbar unter www.vgn.at/Datenschutzpolicy. TEILNAHMEBEDINGUNGEN: Der Gewinner/die Gewinnerin wird durch Verlosung ermittelt und verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Preise können nicht in Bargeld abgelöst werden. Mitarbeiter der VGN Medien Holding GmbH und der FIRMA PR Büro Halik, Sparkassaplatz 5a/2, 2000 Stockerau sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Mindestalter für die Teilnahme 14 Jahre. Die Gewinner erklären sich durch ihre Teilnahme einverstanden, dass deren Daten (Name, Titel, Adresse, E-Mail, Telefonnummer) zwecks Zusendung des Preises an den Sponsor des Preises (FIRMA PR Büro Halik, Sparkassaplatz 5a/2, 2000 Stockerau) weitergegeben werden, sowie dass ihr Name und ein allfälliges Siegerfoto im Magazin TV-MEDIA und auf www.tv-media.at unentgeltlich veröffentlicht werden. Die VGN Medien Holding GmbH und die news networld internetservice GmbH als Veranstalter dieses Gewinnspiels haften weder für die allfällige Mangelhaftigkeit der Preise noch für sonstige Schäden, die im Zusammenhang mit der Nutzung der gewonnenen Preise entstehen. Einsendeschluss: 15.01.2019. Druckfehler & Irrtümer vorbehalten.