Der November steht ganz im Zeichen des Buches – Mit TV-MEDIA erhalten Sie vergünstigten Eintritt zu Österreichs größtem Buch-Event!

Die BUCH WIEN ist Österreichs größtes und bekanntestes Buch-Event und präsentiert sich zum zehnten Geburtstag so vielseitig und international wie noch nie! Auf acht Messebühnen und an Locations in der ganzen Stadt das Buch gefeiert.

Mit insgesamt 451 Lesungen, Diskussionen und Performances sowie der „Langen Nacht der Bücher“ ist die BUCH WIEN das Highlight des Herbstes. Im Vorjahr versorgten sich über 43.000 BesucherInnen auf der BUCH WIEN mit Lesetipps.

Das Magazin News ist mit einem eigenen Messestand und täglich wechselndem Programm vertreten.

Mit: Robert Harris, Ljudmila Ulitzkaja, Sten Nadolny, Maja Lunde, Robert Menasse, Judith W. Taschler, Sebastian Fitzek, Eva Rossmann und hunderten AutorInnen mehr!

Sie erhalten ein Tagesticket zur BUCH WIEN zwischen 8. und 12. November 2017 um nur EUR 5.- (statt 10.- / bzw. „Lange Nacht der Bücher“ 5.- statt 7.-)

So kommen Sie zum vergünstigten Eintritt:

Drucken Sie diese Seite einfach aus und nehmen Sie sie mit zum Eingang. Damit bekommen Sie von unserem Kooperationspartner den vergünstigten Eintrittspreis!

Das gesamte Programm finden Sie unter: www.buchwien.at