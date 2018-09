Bad Times At The El Royale

BAD TIMES AT THE EL ROYALE

Der hochkarätig besetzte Thriller BAD TIMES AT THE EL ROYALE mit Chris Hemsworth, Jeff Bridges, Jon Hamm, Dakota Johnson und Cynthia Erivo startet bei uns am 12. 10. in den Kinos! Zum Österreich-Start verlosen wir ein tolles Goodie-Pack!

Sieben Fremde, jeder mit einem dunklen Geheimnis, treffen am Lake Tahoe im El Royale zusammen, einem heruntergekommenen Hotel mit düsterer Vergangenheit. Im Verlauf einer verhängnisvollen Nacht bekommt jeder eine letzte Chance auf Erlösung... bevor alles zum Teufel geht. Jeff Bridges, Chris Hemsworth, Jon Hamm, Dakota Johnson und Cynthia Erivo gehören zur Star-Besetzung von BAD TIMES AT THE EL ROYALE.

Ab Freitag, 12. Oktober 2018 bei uns im Kino! © 20th Century Fox

Regie: Drew Goddard

Produzenten: Jeremy Latcham, Drew Goddard

Drehbuch: Drew Goddard

Besetzung: Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Dakota Johnson, Jon Hamm und Chris Hemsworth

GEWINNSPIEL: Holen Sie sich jetzt das Goodie-Pack zu BAD TIMES AT THE EL ROYALE

Wir verlosen 2 Goodie-Packs mit folgendem Inhalt:

*Filmplakat

*Fit Fabrik „Gutschein für 1 Monat Training“ in FIT FABRIK PLUS STUDIOS

*MINUMA-Lichtbox

© TV-MEDIA

Füllen Sie einfach das Formular aus und schon nehmen Sie am Gewinnspiel teil! Wir wünschen Ihnen viel Glück!