TV-MEDIA verlost 20x 2 Eintrittskarten inklusive 25-Euro-Gutschein von BabyOne.

Die größte Messe für die Kleinsten bekommt Nachwuchs in Wiener Neustadt: Ab 2017 gibt es die BabyExpo zweimal pro Jahr – nach dem traditionellen Mai-Termin in Wien folgt nun von 10.11.-12.11. die BabyExpo in der Arena Nova in Wiener Neustadt.

Nationale und internationale Hersteller und Händler präsentieren die neuesten Produkte im Baby-Sektor. Wertvolle Informationen zu wichtigen Fragen rund um den Nachwuchs erwarten die Besucher an drei Messetagen.

Weitere Informationen unter: www.babyexpo.at

Mitmachen und zur BabyExpo – so einfach geht’s:

Füllen Sie einfach das Formular aus und schon nehmen Sie an der großen Verlosung teil. Wir wünschen Ihnen viel Glück!