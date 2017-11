In ‚Assassin’s Creed Origins‘ bestreitest du an der Seite des Ägypters Bayek ein aufregendes Abenteuer

Seit 10 Jahren lässt die Videospielreihe ‚Assassin’s Creed‘ Geschichte zur Spielwiese von Millionen Fans werden – so auch beim neuesten Ableger ‚Assassin’s Creed Origins‘. Wir zelebrieren das Jubiläum mit einem würdigen Gewinnspiel.

Im Jahr 49 v. Chr. befindet ist das antike Ägypten für die gesamte Menschheit von zentraler Bedeutung und befindet sich auf dem Gipfel seiner Herrlichkeit. Doch das Land strauchelt, ist geteilt und entstellt durch interne Machtkämpfe, die dem Königreich eine ungewisse Zukunft versprechen. Die Herrschaft der Pharaonen steht auf dem Spiel und die Bruderschaft der Assassinen soll ihren Teil dazu beitragen. Erstmals schlüpft der Spieler dabei in die Haut des Medjau Bayek, ein Krieger, der für die Ideale der Ägypter einsteht und schon bald hinter eine abtrünnige Verschwörung blicken soll.

Frischzellenkur für angestaubte Spielereihe

Nach einem fulminanten Auftakt anno 2007 im Themengebiet der Kreuzzüge, klapperte sich die Reihe weiter durch geschichtsträchtige Epochen wie z. B. die Renaissance, die Amerikanische Revolution und den Unabhängigkeitskrieg, das goldene Zeitalter der Piraterie im 18. Jahrhundert sowie die französische Revolution. Dabei stand die ‚Assassin’s Creed‘-Serie zuletzt im Kreuzfeuer der Kritiker: Quasi am Laufband wurden neue Ableger veröffentlicht, was gravierende Logiklöcher und Programmierfehler mit sich brachte. ‚Origins‘ macht seinem Namen alle Ehre, und gönnt der Saga eine nötige Frischzellenkur.

Wer sich zuletzt von ‚Unity‘ und ‚Syndicate‘ abschrecken hat lassen, darf nun wieder bedenkenlos zuschlagen und einen neuerlichen Ausritt in der gigantischen Open-World dieses rundum soliden Ubisoft-Abenteuers wagen. Wir wurden beim ausgiebigen Testen jedenfalls positiv überrascht!

Jetzt limitierte Collector’s Editionen gewinnen!

Wie heutzutage bei einem Videospiel üblich, erscheint dieses nicht bloß in einer Standard-Fassung, sondern auch in zig Sondereditionen mit zusätzlichen Inhalten und physischen Goodies. Die sogenannte „Gods Collector’s Edition“ kann zweifelsohne als das Kronjuwel des neuen Titels bezeichnet werden, und beinhaltet neben der Vollversion des Spiels auch zwei exklusive Zusatzmissionen, zusätzliche Waffen und Fähigkeitspunkte, sowie ein Artbook, eine Weltkarte, den offiziellen Soundtrack und eine 26cm große Statue des Protagonisten Bayek. Für Fans also ein absolutes Muss! Wir verlosen je ein Exemplar davon für PlayStation 4 und Xbox One.

Mitmachen ist ganz einfach

