Der Benefizabend zugunsten des „Gemeinnützigen Vereins Wider die Gewalt“ hat Tradition, wie in den vergangenen Jahren treten auch heuer prominente Künstlerinnen und Künstler unentgeltlich auf – u. a. Singer-Songwriterin Ina Regen, Schlagerstar Semino Rossi und die musikalischen Schick Sisters. Als Location dient wieder das MuTh in Wien Leopoldstadt. Auch Marika Lichter, Geschäftsführerin des Vereins, ist dabei. Sie betont die Wichtigkeit der Veranstaltung: „Gewalt ist in unserer Gesellschaft leider oft der Ausdruck von Hilflosigkeit, Unwissen oder manchmal auch Krankheit, in allen Fällen muss aber den Opfern geholfen werden“. Wer live dabei sein will: Einfach mitmachen – und zwei von 10 Tickets gewinnen!