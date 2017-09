The Weight aus Österreich haben sich dem 60er- und 70er-Jahre-Rock verschrieben. Die neue Single ‚Trouble‘ ist gerade erschienen, das Video dazu kann sich sehen lassen. Zum Start des neuen Albums der Retro-Rocker verlosen wir 5 Exemplare unter allen, die im neuen Musikvideo fünf berühmte Plattencover erkennen!

The Weight, das sind Tobias Jussel, Michael Böbel, Patrick Moosbrugger und Andreas Vetter aus Vorarlberg bzw. dem Südburgenland. The Weight lieben den Rock 1960er-und 1970er-Jahr, und das merkt man bei jedem ihrer Auftritte: Sie wirken ganz wie große Rocklegenden á la Deep Purple, The Who oder Led Zeppelin.

Das Quartett gibt es mittlerweile über vier Jahre und der Ruf der Band ist bestens: Ihr Debüt ‚Keep Turning‘ lieferten The Weight zwar erst im Jänner 2017, aber durch die Debüt-EP und aufsehenerregende Konzerte überschlugen sich die Rezensionen schon vor dem Release des Albums vor Lob. Wer sich persönlich davon überzeugen will, findet hier die Tourdaten. Tipp: Am 17. November spielen The Weight im ORF RadioKulturhaus in Wien.

Video-Gewinnspiel: Erkennen Sie 5 Plattencover im neuen Clip zu ‚Trouble‘?

Die neue Single der Retro-Rockband nennt sich ‚Trouble‘ ist gerade erschienen und für das Musikvideo haben sich die vier Jungs etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Sie stellen berühmte (und von ihnen geliebte) Plattencover nach.

Wenn Sie uns fünf der im Video erscheinenden Plattentitel sowie den dazugehörigen Bandnamen nennen können, nehmen Sie an unserem Gewinnspiel teil – wir verlosen unter allen Teilnehmern das neue Album ‚The Weight‘, das am 17. November 2017 erscheint!

