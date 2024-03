Gewinne Tickets für die UEFA EURO 2024

Lidl ist Offizieller Partner der UEFA EURO 2024. Die Partnerschaft begann bereits letztes Jahr mit den European Qualifiers. Damit ist Lidl sowohl globaler Partner der European Qualifiers im Jahr 2023 und 2024 als auch der Endrunde der UEFA EURO 2024.

Vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 sind die besten Nationalmannschaften Europas zu Gast in Deutschland, um in zehn verschiedenen Städten um den Titel des Fußballeuropameisters zu spielen. Welche Länder in den 51 Spielen der Endrunde um den Titel kämpfen, entscheiden die European Qualifiers von März 2023 bis März 2024.

Als Offizieller Partner begleitet das Unternehmen, das zu den führenden Lebensmitteleinzelhändlern in Deutschland und Europa gehört, die European Qualifiers sowie die UEFA EURO 2024. Eine Partnerschaft, die kaum besser passen könnte: Lidl hat seinen Ursprung im Austragungsland der UEFA EURO 2024 und ist heute mit mehr als 12.000 Filialen in 31 Ländern vertreten, 30 davon in Europa. Genauso wie der Fußball jeden Tag Millionen Menschen begeistert, ist Lidl für Millionen von Kunden in ganz Europa ein verlässlicher Partner für den täglichen Einkauf.