Freuen Sie sich auf den großen „Die Rosenheim-Cops“ Fantag 2019! Ganz nah dran an Ihren Lieblingsstars sind Sie beim jährlichen Fantag. Neben Autogrammstunden und Fotoaktionen gibt es eine Führung durch die Studios mit den bekannten Dekorationen. Wir verlosen 2 x 2 Tickets für den bereits restlos ausverkauften Rosenheim-Cops-Fantag am 6. Juli 2019 in der Bavaria Filmstadt.

Wegen der großen Nachfrage ist der jährliche Rosenheim-Cop-Fantag jetzt schon ausverkauft. Mit TV-MEDIA können Sie trotzdem rein, denn wir verlosen 2 x 2 Tickets für das Event mit den Kult-Polizisten – alle Schauspieler haben ihre Teilnahme zugesagt!

Details zum Rosenheim-Cops-Fantag:



Datum: 06. Juli 2019

Uhrzeit: 10.00 - 17.00 Uhr; Einlass ab 09.00 Uhr, Begrüßung ab 10 Uhr

Die genaue Uhrzeit für die Führung durch die Originalkulissen erhalten die Gewinner direkt vor Ort am Einlasscounter.

Mitmachen und gewinnen – so einfach geht’s:

Füllen Sie einfach unser Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Wir wünschen Ihnen viel Glück und viel Vergnügen!