The Remake Thing: Das Votiv Kino Wien zeigt kultige Double-Features!

Horror-Klassiker in Double-Features mit ihren Remakes, Fortsetzungen oder Prequels? Das Votiv Kino in Wien ist der Meinung, dass es sich nirgends besser gruselt als im kuscheligen Kinosaal und zeigt mit der Reihe „The Remake Thing“ kultige Gruselfilme in seiner vollen Pracht – immer „uncut“ und in der Originalsprache. TV-MEDIA verlost für jeden Termin Freikarten!

Im Zeitalter von Remakes und Reboots, besinnt sich das Wiener Votiv Kino auf die kultigen Klassiker des Horrorfilms und zeigt in jeweils stattfindenden Doppelvorstellungen (sprich: zwei Filme am Stück) ehemalige Genre-Schmankerl. Los geht’s am 17. September mit John Carpenters Ding aus einer anderen Welt (1982) und Matthijs van Heijningens dazu passender Neuadaption aus dem Jahr 2011.

Das Programm im Überblick

Jeden Monat erwartet die Besucher bei der Filmreihe „The Remake Thing“ zwei Highlights, die wir Ihnen an dieser Stelle im Detail aufzeigen.

Dienstag, 17. September 2019





The Thing (1982)

Wann: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Regie: John Carpenter

John Carpenter Deutscher Titel: Das Ding aus einer anderen Welt

Klicken Sie auf das Bild, um den Trailer von The Thing (1982) zu starten © Video: YouTube

Antarktis, 1982: Zwei Norweger jagen von einem Helikopter aus einen Schlittenhund. Das Tier flieht in die US-Forschungsstation, die beiden Männer landen, um zu vereiteln, dass es die Amerikaner erreicht. Es fallen Schüsse – am Ende sind beide Norweger tot. Die US-Forscher um MacReady (Kurt Russell) nehmen den Hund auf. Wie sich zeigt, ist das Norweger-Camp zerstört, alle Bewohner sind tot. Offenbar haben die Skandinavier etwas im Eis entdeckt … Ein nach wie vor beklemmender Kult-Schocker – oft kopiert, nie erreicht!





The Thing (2011)

Wann: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Regie: Matthijs van Heijningen

Matthijs van Heijningen Deutscher Titel: The Thing

Klicken Sie auf das Bild, um den Trailer von The Thing (2011) zu starten © Video: YouTube

Antarktis, 1982. Als drei Männer der norwegischen Forschungsstation Thule mit ihrem Kettenfahrzeug in eine Gletscherspalte stürzen, entdecken sie ein Raumschiff, das offenbar schon seit tausenden Jahren im Eis liegt. Kurz darauf wird die junge US-Paläontologin Kate (Mary Elizabeth Winstead) eingeflogen. Vor Ort zeigt man ihr einen weiteren Sensationsfund: ein im Eis konserviertes Alien! Sie bergen es. Doch das Ding ist nicht wie angenommen tot – und als es ausbüxt, beginnt das Grauen … Handwerklich kompetentes Prequel zum John-Carpenter-Meilenstein Das Ding aus einer anderen Welt (1982).

Dienstag, 22. Oktober 2019





Invasion of the Body Snatchers (1956)

Wann: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Regie: Don Siegel

Don Siegel Deutscher Titel: Die Dämonischen / Invasion der Körperfresser

Klicken Sie auf das Bild, um den Trailer von Invasion of the Body Snatchers (1956) zu starten © Video: YouTube

Im US-Kaff Santa Mira gehen seltsame Dinge vor. Unzählige kleine Samenkapseln regnen plötzlich vom Himmel, wachsen, platzen auf und spucken menschenähnliche Kreaturen aus. Während die Bewohner schlafen, schlüpfen die Außerirdischen heimlich in ihre Körper und vernichten ihre Seele. Fieberhaft betreiben sie die Verwandlung der Bewohner, bis bald nur noch gefühlslose Zombies die Stadt beherrschen … Schon vier Jahre nach Erscheinen von Jack Finneys Roman The Body Snatchers verfilmte Altmeister Don Siegel (Dirty Harry) die Geschichte von den Außerirdischen, die menschliche Körper und deren Leben übernehmen. Damals sorgte der Kalte Krieg für Verunsicherung, die Aliens trugen deutlich erkennbare Sowjet-Züge.





Invasion of the Body Snatchers (1978)

Wann: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Regie: Philip Kaufman

Philip Kaufman Deutscher Titel: Die Körperfresser kommen

Klicken Sie auf das Bild, um den Trailer von Invasion of the Body Snatchers (1978) zu starten © Video: YouTube

Die beim Gesundheitsamt von San Francisco arbeitende Elisabeth (Brooke Adams) findet, dass ihr Mann ganz plötzlich nur noch äußerlich derselbe ist. Etwas scheint seine Persönlichkeit verändert zu haben. Mit Kollege Matthew Bennell (Donald Sutherland) stößt sie auf weitere Menschen, die sich seltsam verhalten und keinerlei menschliche Gefühlsregung mehr zeigen … Gruseliges Remake eines 50er-Don-Siegel-Klassikers, mit typischem 70er-Jahre-Pessimismus. Für viele jedoch die beste Verfilmung der Jack-Finney-Geschichte.

Dienstag, 19. November 2019





Dawn of the Dead (1978)

Wann: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Regie: George A. Romero

George A. Romero Deutscher Titel: Zombie

Klicken Sie auf das Bild, um den Trailer von Dawn of the Dead (1978) zu starten © Video: YouTube

Die Welt ist über Nacht zur Hölle geworden: Überall wanken hungrige Untote herum. Wer von ihnen gebissen wird, wird selbst zum Zombie. Die wenigen normal gebliebenen Menschen flüchten; Stephen (David Emge) und seine Freundin Fran (Gaylen Ross) haben mit anderen Zuflucht in einem Shopping-Center gefunden. Doch dann greifen auch Rocker auf der Suche nach Verwertbarem an … Die Mutter aller Zombie-Filme von George A. Romero aus dem Jahr 1978. Ein echter Genre-Klassiker, mit Sozialkritik!





Day of the Dead (1985)

Wann: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Regie: George A. Romero

George A. Romero Deutscher Titel: Zombie 2 – Das letzte Kapitel

Klicken Sie auf das Bild, um den Trailer von Day of the Dead (1985) zu starten © Video: YouTube

Die Handlung setzt nahtlos an Die Nacht der lebenden Toten (1968) und Zombie (1978) an: Auf der Flucht vor den Untoten, hat sich eine Gruppe Wissenschaftler und Soldaten in einem verlassenen Raketensilo verschanzt. Ihre Hoffnung: Einen Weg finden um die Zombies zu kontrollieren – oder sie auszurotten. Der Wissenschaftler Dr. Logan (Richard Liberty) – genannt „Frankenstein“ – stellt diverse Experimente mit gefangenen Zombies an und ist kurz davor, den Durchbruch zu erlangen …

Dienstag, 17. Dezember 2019





The Evil Dead (1981)

Wann: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Regie: Sam Raimi

Sam Raimi Deutscher Titel: Tanz der Teufel

Klicken Sie auf das Bild, um den Trailer von The Evil Dead (1981) zu starten © Video: YouTube

Nachdem Ashley J. Williams, kurz Ash (Bruce Campbell), und seine vier College-Freunde ihr Ziel, eine verlassene Waldhütte irgendwo im Süden der USA, erreicht haben, erkunden sie das teilweise verfallene Häuschen. Im Keller entdecken sie schließlich ein altes Buch namens Necronomicon Ex-Mortis sowie ein Tonbandgerät des einstigen Bewohners. Der hatte offenbar einen Dämonenkult erforscht. Dass sie das Band besser nicht abgespielt hätten, wissen sie zu dem Zeitpunkt noch nicht. Denn die Beschwörungsformeln, die vom Tonband kommen, erwecken böse Geister, die in der kommenden Nacht prompt in jeden der Jugendlichen fahren. Jeden? Nein, nicht in jeden. Ash bleibt zwar verschont, als das Böse aber jegliche Fluchtmöglichkeit versperrt, bleibt ihm nichts anderes übrig, als sich den Dämonen zu stellen … Der Horrorklassiker avancierte bereits vier Monate nach seinem Videostart 1984 zu einem der am meisten schwarz kopierten Filme überhaupt. Warum? Weil er bis vor zwei Jahren noch auf dem Index stand und erst 2017 von der Liste gestrichen wurde! Zahlreiche Kinos im deutschsprachigen Raum nahmen dies zum Anlass, um den Film (erneut) aufzuführen; auch im Fernsehen wurde der Streifen erstmals gezeigt.





Evil Dead (2013)

Wann: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Regie: Fede Alvarez

Fede Alvarez Deutscher Titel: Evil Dead

Klicken Sie auf das Bild, um den Trailer von Evil Dead (2013) zu starten © Video: YouTube

Wochenende in einer Waldhütte: Mia (Jane Levy) soll hier endlich von den Drogen loskommen. Die junge Frau war nach einer Überdosis schon mal klinisch tot, nun sehen ihr Bruder David (Shiloh Fernandez) und seine Freunde keine andere Möglichkeit, sie zu heilen, als den kalten Entzug. Bald kotzt Mia Blut auf eine Freundin und verkündet, dass sie alle noch in dieser Nacht sterben werden. Mit den Drogen hat das Ganze nichts mehr zu tun, in Wahrheit hat sich ein Dämon ihres Körpers bemächtigt … Zeitgemäß humorfreies und kompromissloses Kulthorror-Remake.





