Vor 24 Jahren wurde die Wachau in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen. Vor 12 Jahren fand die STARnacht zum ersten Mal in dieser einzigartigen Kulturlandschaft Europas statt. Die erfolgreiche Produktion von ipImedia feiert am 20. und 21. September in Rossatzbach an der Donau das Finale des STARnacht-Jahres 2024.

Bei der „STARnacht aus der Wachau“ mit dabei: Andrea Berg, Andreas Gabalier, Die Söhne Mannheims, Poxruckers Sister, Aura Dione, Patrizio Buanne, Matakustix, Holza, Kaleen und viele mehr. Moderiert wird die TV-Show von Barbara Schöneberger und Hans Sigl.

Teilnahmeschluss ist am 15. 9.