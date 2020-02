Jetzt Goodies zum Film Sonic the Hedgehog gewinnen!

© 2020 Paramount Pictures / Sega of America, Inc.

Videospiel-Kultfigur Sonic the Hedgehog erobert ab 13. Februar auch die Kinoleinwand. Passend zum Filmstart verlosen wir Goodies!

Sonic (in der deutschen Synchronisation gesprochen von YouTuber Julien Bam) ist mit seinen 15 Jahren ein pubertierendes Powerpaket, aber dessen ist er sich selbst noch nicht wirklich bewusst. Zu seiner eigenen Sicherheit soll er sich auf dem Planeten Erde verstecken. Allerdings gibt es hierfür eine Bedingung: Die Welt soll niemals von seiner Existenz erfahren. Das erweist sich für den extrovertierten Igel als schier unmöglich, vor allem im Hinblick auf seine Super-Power, die er erst noch entdecken muss. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis jemand auf ihn aufmerksam wird. Zum Glück gerät Sonic an Tom (James Marsden), einen zynischen Polizisten, der aber das Herz am rechten Fleck hat. Gemeinsam nehmen es die beiden mit Sonics verrücktem Erzfeind Dr. Robotnik (Jim Carrey) auf, der sie schon bald über den ganzen Planeten jagt. Eine atemberaubende Verfolgungsjagd in Schallgeschwindigkeit beginnt …

Sonic The Hedgehog - Trailer (Deutsch) © Video: 2020 Paramount Pictures / Sega of America, Inc.

Zwei Goodie-Packs, bestehend aus je einem Hydration Rucksack, einem Phone Clip sowie einem Proteinshaker, werden verlost © 2020 Paramount Pictures / Sega of America, Inc.

