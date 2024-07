In Michael Niavaranis "Sommernachtstraum" entfaltet sich eine unheimlich-zauberhafte Szenerie: Puck, der Poltergeist, treibt sein Unwesen und sorgt dafür, dass Liebende sich ewige Treue schwören, nur um sich kurz darauf in jemand anderen zu verlieben. Wenn Puck, der unser Leben durcheinander bringt, Liebeshormone verteilt, kann es passieren, dass eine Frau verwirrt feststellt: „Habe ich gerade mit einem Esel geschlafen?“ Während der Streit zwischen der Elfenkönigin und dem Elfenkönig um ihr adoptiertes Kind tobt, geraten die Elemente außer Kontrolle. Ganz wie im echten Leben. Gleichzeitig sorgt eine amateurhafte Schauspieltruppe, die im Wald die Tragödie von „Pyramus und Thisbe“ probt, für unfreiwillige Komik. Am Ende ist jedoch ein Happy End für alle Liebenden garantiert.

