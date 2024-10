Kurz vor Weihnachten kommt die zehnjährige Stine in ein kleines, verschneites Dorf. Auf der Suche nach einem warmen Schlafplatz findet sie Unterschlupf im Haus des alten Schuhmachers Andersen in der Schustergasse. Der griesgrämige Schuhmacher, der seine Ruhe und Zurückgezogenheit schätzt, bemerkt das ungebetene Mädchen jedoch bald. Doch Stine, mit ihrem offenen und frechen Wesen, erobert nicht nur das Herz des Schusters, sondern gewinnt auch schnell die Sympathie der anderen Dorfbewohner. Aber warum ist das fremde Mädchen so kurz vor dem Weihnachtsfest ganz allein hier?