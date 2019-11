Scarface: Limitierte Sammlerausgabe und Gold-Editionen zu gewinnen!

Wir verlosen eine limitierte ‚The World is Yours‘-Sammlerausgabe sowie zwei Gold-Editions der restaurierten 4K-Fassung von Scarface

Anno 1980 lässt der kubanische Staatspräsident Fidel Castro die Grenzen öffnen, um mit der Flüchtlingswelle auch Systemgegner und Verbrecher abzuschieben. So landet auch Tony Montana (Al Pacino) in Miami. Dort bahnt sich der Gangster mit schier grenzenloser Gier seinen Weg an die Spitze der lokalen Unterwelt … Inspiriert von Howard Hawks’ gleichnamigem Klassiker schuf Brian De Palma eine klassische Gangsterballade, die seinerzeit ob der rauen Sprache und der kompromisslosen Gewaltdarstellungen Kontroversen auslöste. Mittlerweile gilt das Werk als einer der einflussreichsten Genreklassiker überhaupt.

Erstmals auch in 4K

Das analog gefilmte Bildmaterial wurde für diese Version nativ in 4K gescannt, das Ergebnis ist fantastisch: In Sachen Bildschärfe, Klarheit, Farbgebung und Kontrast hat Scarface noch nie besser ausgesehen. Im Bonusteil der Gold-Edition finden sich neben der Doku Scarface 35th Anniversary Reunion noch jede Menge Featurettes. Die limitierte ‚The World is Yours‘-Edition bietet neben einer goldenen Statue die 4K-UHD-Blu-ray, die ebenfalls überarbeitete Blu-ray des Films sowie die HD-Premiere von Howard Hawks’ Scarface (1932).

