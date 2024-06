Als Medienpartner der A1 Pit Stop Challenge ermöglicht TV-MEDIA drei Teams die Chance auf einen sensationellen Preis.

Das Siegerteam erlebt gemeinsam mit A1 einen unvergleichlichen Sommer im Zeichen der Passion for speed. Das 2er-Team, das seine Leidenschaft für die Geschwindigkeit am eindrucksvollsten untermauert und bei der A1 Pit Stop Challenge am 15. Juni in Wien am schnellsten Reifen wechselt, erhält Tickets inkl. Hotel für drei aufeinanderfolgende Rennwochenenden der Königsklasse des Motorsports.

Die Locations der Grands Prix, wo ihr eure Leidenschaft für Geschwindigkeit so richtig nachgehen und diese live & hautnah erleben könnt:

Spielberg

Silverstone (inkl. Flug)

Budapest

Ihr wollt gemeinsam mit A1 und TV-MEDIA die Passion for speed erleben?

Dann meldet euch bis zum 9. Juni an und erhaltet vielleicht die Chance, am 15. Juni in Wien als Team von „TV-MEDIA“ an der A1 Pit Stop Challenge teilzunehmen.

Das Team, das den Pit Stop am schnellsten abwickelt, fährt schon Ende Juni zum Grand Prix von Österreich, bevor es im Juli an die Rennstrecken in Silverstone und Budapest geht.