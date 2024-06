Professor Higgins (Musicalstar Mark Seibert) trifft in der U-Bahn auf die störrische Außenseiterin Eliza (Anna Rosa Döller, rockte die Bühne 2023 bei „Mamma Mia!“) und macht es sich zur Aufgabe, sie in eine feine Dame zu verwandeln und ihr gesamtes Leben zu verändern. Unter der Regie von Simon Eichenberger wird dem Stück neues Leben eingehaucht, ohne auf bekannte Ohrwürmer wie „Es grünt so grün“, „Ich hätt’ getanzt heut’ Nacht“ oder „Wart's nur ab, Henry Higgins, wart's nur ab!“ zu verzichten.

TV-MEDIA verlost 5 x 2 Tickets für die Premiere von „My Fair Lady“ am Donnerstag, 11. 7. 2024.

Teilnahmeschluss ist am 3. 7. 2024