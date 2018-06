Mit TV-MEDIA zur Premiere von Ein Lied in Gottes Ohr!

Ein Lied in Gottes Ohr!

Der neue Kinohit aus Frankreich! Wir verlosen 170 Tickets für die Premiere der Culture-Clash-Komödie – am 24. Juli um 20.00 Uhr in der Wiener UCI Kinowelt Millenium City.

Dafür wurde es höchste Zeit: Musikproduzent Nicolas will eine Band an die Spitze der Charts führen, die aus einem Rabbi, einem Pfarrer und einem Imam besteht. Nach einigen Startschwierigkeiten gelingt es der Gruppe

schnell erste Erfolge zu verbuchen, doch Nicolas und die Musiker haben unterschätzt, wie viel Konfliktpotenzial die Vereinigung der drei Religionen in sich birgt.

Die neue, pointenreiche Culture-Clash-Komödie aus Frankreich – jetzt mit TV-MEDIA als Premiere erleben!

Wenn Sie beim Gewinnspiel mitmachen wollen, füllen Sie einfach das Formular aus. Wir wünschen Ihnen viel Glück und viel Vergnügen!