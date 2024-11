TV-MEDIA und Kino – diese Kombination passt seit fast 30 Jahren. Jetzt haben wir uns etwas Neues überlegt: cinemaperitivo – der Kultfilmabend von TV-MEDIA! Die Premiere der Aktion steigt am 20. November im The Hoxton Hotel in Wien mit der österreichischen Hitkomödie „Die unabsichtliche Entführung der Frau Elfriede Ott“ aus dem Jahr 2010, die fast 240.000 Besucherinnen und Besucher in die Kinos lockte. Einlass ist um 18.30 Uhr, der Film startet um 19.30 Uhr. Fix dabei sind Regisseur Andreas Prochaska und der Cast: Andreas Kiendl, Angelika Niedetzky, Thomas Mraz, Gerhard Liebmann und Monica Reyes. Michael Ostrowski schickt eine Video- Grußbotschaft. Auch zahlreiche Promis haben ihr Kommen angesagt.

Teilnahmeschluss ist am 14. 11.