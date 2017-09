Ab 13. Oktober fliegen mit dem Filmstart von ‚Borg/McEnroe‘ die Tennisbälle über die österreichischen Kinoleinwände. Passend zum Start des Tennis-Biopic heißt es bei uns nun: „Spiel, Satz, Goodies!“

1980: Mit den Wimbledon Championships steht das traditionsreichste Tennisturnier vor der Türe, und soll für den besten Spieler der Welt zum Triumphzug werden. Björn Borg (Sverrir Gudnason) kann zum fünften Mal den Titel holen. Jedoch hat seine lange, schon im Kindesalter begonnene Karriere Spuren hinterlassen. Obwohl er erst 24 Jahre alt ist, fühlt sich Borg ausgebrannt und leidet unter Ängsten. Davon ist John McEnroe (Shia LaBeouf) noch weit entfernt. Der 20-jährige aufstrebende Star will Borg vom Thron stürzen und ist fest entschlossen, Wimbledon zu gewinnen.

‚Borg/McEnroe‘ - Trailer © Video: YouTube

Doch mehr und mehr fühlt er sich, ebenso wie Borg, als wäre er in einem Käfig gefangen. In der Öffentlichkeit sorgt McEnroes aufbrausendes Temperament immer wieder für Schlagzeilen und die Medien stilisieren den Zweikampf immer weiter hoch: Der coole Borg gegen den verzogenen McEnroe. Nach und nach müssen die beiden Gegner erkennen, dass ausgerechnet ihr größter Rivale der einzige sein könnte, der versteht, was sie durchleiden …

© SF Studios

