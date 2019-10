Acht Kids aus Österreich und zwei KandidatInnen aus Deutschland rocken am 19. Oktober die Bühne der Wiener Stadthalle. Arabella Kiesbauer kehrt im Zuge des 25-jährigen Jubiläums auf die PULS 4 Kiddy Contest-Bühne zurück und führt durch die Show. Und Sie können live dabei sein, denn wir verlosen 3 x 2 Tickets!

Die Würfel sind gefallen: Zehn Kids aus Österreich und Deutschland konnten in der finalen Auditionrunde überzeugen und stehen im Finale der Jubiläumsshow 25 Jahre KIDDY CONTEST. Am 19. Oktober geht Österreichs erfolgreichste Musikshow in der Wiener Stadthalle F über die Bühne. PULS 4 überträgt ab 17.45 Uhr live.

Zum 25-jährigen Jubiläum vom PULS 4 KIDDY CONTEST kehrt dieses Jahr keine Geringere als Arabella Kiesbauer als Kiddy Contest-Host zurück und führt durch die Show. Sie wird den Stimmtalenten auf der Bühne zur Seite stehen.

MITMACHEN UND GEWINNEN - SO EINFACH GEHT’S:

Füllen Sie unser Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Wir wünschen Ihnen viel Glück und viel Vergnügen!