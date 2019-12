Mit TV-MEDIA zum Juristenball in der Wiener Hofburg

Juristenball in der Wiener Hofburg

Wir verlosen 2x 2 Karten für den Juristenball am 22. Februar 2020.

Der Juristenball in der Hofburg Vienna steht unter dem Motto „DIE GOLDENEN ZWANZIGER“ und gehört zu den ältesten Bällen der Welt! Die Eröffnung durch das Jungdamen- und Herrenkomitee unter der Leitung von Prof. Thomas Schäfer- Elmayer ist der erste Höhepunkt des Abends, gefolgt von der Gesangseinlage von KS Ildikó Raimondi. Freuen kann man sich schon auf die Mitternachtsshow “The Roaring Twenties“ gefolgt von der Publikumsquadrille im Festsaal. Die hochkarätigen Musiker des Abends bieten von Pop bis zur Walzermusik alles, was das Herz der Tänzer begehrt. Erstmals findet das Justizclubbing DeLuxe in der Hofburg statt!

Mitmachen und gewinnen – so einfach geht’s:

