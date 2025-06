Gewinne Kinotickets und ein Goodiebag zu „Jurassic World: Die Wiedergeburt“

Eine neue Ära der Dinosaurier bricht an: In „Jurassic World: Die Wiedergeburt“ hat sich seit den dramatischen Geschehnissen auf Isla Nublar vieles verändert. Fünf Jahre nach der Katastrophe teilen sich Menschen und Dinosaurier eine Welt, deren Ökologie aus den Fugen geraten ist. Die Urzeitgiganten mussten sich in abgelegene äquatoriale Rückzugsgebiete begeben – doch die Ruhe ist trügerisch …

Mit einem hochkarätigen Cast um Hollywood-Superstar Scarlett Johansson (Marvel Cinematic Universe, Lucy), dem Emmy- und SAG-nominierten Jonathan Bailey (Wicked, Bridgerton) sowie dem zweifachen Oscar®-Preisträger Mahershala Ali (Green Book) nimmt ein mutiges Expertenteam Kurs auf eine entlegene Insel. Ihre streng geheime Mission: genetisches Material der größten, gefährlichsten und faszinierendsten Dinosaurier zu extrahieren – zu Land, zu Wasser und in der Luft – für ein revolutionäres Heilmittel.

Ab 2. 7. 2025 exklusiv im Kino

Teilnahmeschluss ist der 4. 7. 2025