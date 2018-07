Gewinne 5x 2 Tickets für das Konzert in der Wiener Stadthalle am 23. September 2018

Kaum einer Band ist die Verbindung von Rock und Pop mit Klassikelementen so kongenial geglückt wie dem Electric Light Orchestra. Inspiriert von dem ikonischen Jeff Lynne, verbanden sich unterschiedliche Pole zu einer genialen Symbiose. Nahezu 60 Millionen Alben und 26 Single-Hits enthält ihre einzigartige Erfolgsbilanz. Nach ihren triumphalen Open Air-Shows in England kommen Jeff Lynne’s ELO im Herbst 2018 für ausgewählte Konzerte nach Europa.

Populärer den je blicken Jeff Lynne´s ELO auf eine kaum vorstellbare Erfolgsstory, die von 1970 bis in die Gegenwart reicht. Ihr beispielloser Songkanon umfasst Hits wie "Can’t Get It Out Of My Head", "Evil Woman", "Telephone Line" und "Mr. Blue Sky" sowie Platin-Alben wie "Eldorado", "A New World Record", "Discovery", "Xanadu" und "Time", um nur einige zu nennen.

Jetzt Tickets sichern

Tickets für diese Veranstaltung gibt es in allen Raiffeisenbanken in Wien und NÖ mit Ö-Ticketservice und unter shop.raiffeisenbank.at. Mit Ermäßigung für Raiffeisen Kontoinhaber.

5x 2 Tickets für das Konzert am 23. September 2018 in der Wiener Stadthalle gewinnen

Fülle einfach das Formular aus und Du nimmst an unserer Verlosung teil. Wir wünschen Dir viel Glück und viel Spaß!

TEILNAHMEBEDINGUNGEN: Der Gewinner/die Gewinnerin wird durch Verlosung ermittelt und verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Preise können nicht in Bargeld abgelöst werden. Mitarbeiter der VGN Medien Holding GmbH und von Raiffeisen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Mindestalter für die Teilnahme 14 Jahre. Einsendeschluss: 09.09.2018.