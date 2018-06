Rosenburg wird Schauplatz der ‚Harry Potter‘-Convention

Am 23. und 24. Juni findet in der mittelalterlichen Atmosphäre des Renaissance Schlosses Rosenburg die „Medieval Fantasy Convention (MFC) Potter Exclusive“ statt – eine Messe von und für ‚Harry Potter‘-Fans, bei der man sich nicht nur nach Herzenslust verkleiden und Spaß haben, sondern auch Leckereien aus J.K. Rowlings Fantasywelt verkosten und sogar die Stars aus den Filmen treffen kann! Wir verlosen Wochenend-Tickets für das Event.

Hoch auf einem mächtigen Felsen über dem niederösterreichischen Kamptal, von weitem sichtbar, thront das Renaissance Schloss Rosenburg. Eine beeindruckende Schlossanlage, ein Refugium mit ganz außergewöhnlicher Atmosphäre und eigentlich die perfekte Kulisse für ein Austro-Hogwarts. ‚Harry Potter‘-Fans die bereits einen ähnlichen Gedankengang hatten, kommen am 23. und 24. Juni 2018 voll auf ihre Kosten, denn der deutsche Veranstalter Epicon UG veranstaltet eine seiner legendären Mittelalter-Fantasy-Conventions just an diesem Ort.

Auch jede Menge Stargäste sind mit von der Partie

Diesmal steht das Fest ganz im Zeichen des Zauberschülers und Schloss Rosenburg verwandelt sich tatsächlich in die altehrwürdige Magierschule Hogwarts. Gleichgesinnte treffen vor Ort nicht nur auf unzählige Cosplayer, die sich als ihre Lieblingscharaktere verkleiden, sondern haben sogar die Möglichkeit, einige der Stars aus den ‚Harry Potter‘-Filmen zu treffen!

Für den Termin in Österreich haben bereits Jason Isaacs (Lucius Malfoy), Chris Rankin (Percy Weasley), Stanislav Yanevski (Viktor Krum), Sean Biggerstaff (Oliver Wood), Scarlett Byrne (Pansy Parkinson), Christian Coulson (junger Tom Riddle/Voldemort), Afshan Azad (Padma Patil) sowie Adrian Rawlins (James Potter) ihr Kommen zugesagt.

Die Stargäste der ‚Harry Potter‘-Convention auf einen Blick © Epicon UG

Die Stars stehen für professionelle Erinnerungsfotos und natürlich Autogramme zur Verfügung, diese müssen jedoch – wie für solche Fanmessen üblich – separat bezahlt werden (die entsprechende Preisliste kann hier eingesehen werden). Wer das nicht möchte, kann den Geschichten der Schauspieler bei diversen Panels lauschen, in denen sie vom Dreh der Filme erzählen. Des weiteren gibt es einen zauberhaften Mittelaltermarkt, bei dem es neben Butterbier auch jede Menge Köstlichkeiten aus der magischen Welt von J.K. Rowling zum Verkosten gibt.

Nähere Infos zu Ticketpreisen, Anreise und Showprogramm, können der offiziellen Homepage des Events entnommen werden (HIER geht’s zur Webseite).

TV-MEDIA verlost Wochenend-Tickets!

Auch TV-MEDIA ist vor Ort mit dabei und wird einen Redakteur als Cosplayer verkleidet auf die Rosenburg schicken. Augen offen halten zahlt sich aus! Wer nun ebenfalls Lust und Laune bekommen hat, Teil der Convention zu sein, darf sich glücklich schätzen: wir verlosen 2 x 2 Wochenend-Tickets für die „Medieval Fantasy Convention Potter Exclusive“.

Um an der Verlosung teilzunehmen, muss nur untenstehendes Teilnahmeformular ausgefüllt und abgesendet werden. Wir wünschen viel Glück!