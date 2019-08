Mit TV-MEDIA tierisch gute Laune verbreiten!

Wir verlosen im Rahmen des Welt-Tierschutztages je 10 Whiskas- und Pedigree-Pakete.

Tierfreunde aufgepasst: Am 4. Oktober ist Welt-Tierschutztag! Im Zuge dessen wollen wir Ihnen und Ihren Haustieren eine Freude bereiten und verlosen daher je 10 Whiskas- und Pedigree-Pakete.

Die große Pet RIBBON 2019 Spendenaktion der Marken Whiskas und Pedigree mit der Stiftung Kindertraum, geht in die nächste Runde. Diesmal soll der sehnlichste Wunsch der 11-jährigen Elisa wahr werden, die aufgrund eines seltenen Gendefekts an einem Herzfehler leidet: Ein Assistenzhund, der ihr im Alltag hilft, selbstständiger zu werden. Spenden macht’s möglich – im Aktionszeitraum vom Mitte September bis Mitte Oktober gehen von jeder verkaufen Whiskas- und Pedigree-Packung ein Cent an Pet RIBBON. Und jeder Cent ist ein kleiner Schritt auf dem Weg zum großen Herzenswunsch der kleinen Elisa. Nähere Informationen unter petribbon.at.

Jetzt mitmachen und Whiskas- oder Pedigree-Pakete gewinnen!

