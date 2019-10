Columbus, Tallahassee, Wichita & Little Rock sind wieder in Sachen Zombies unterwegs

TV-MEDIA verlost 20 Cineplexx Geschenkboxen zum Start von Zombieland: Doppelt hält besser!

Am 8. November startet „Zombieland: Doppelt hält besser“ in den österreichischen Kinos. Wir verlosen zum Start des neuen Zombie-Abenteuers Cineplexx „Basic“ Geschenkboxen inklusive einer Geschenkkarte, die auch am Kinobuffet eingelöst werden kann, verpackt in einer silbernen Filmdose.

Zombieland: Doppelt hält besser kommt endlich ins Kino und Sie können dabei sein!

In Zombieland: Doppelt hält besser verbreiten die vier Zombiekiller ihr genial-komisches Chaos diesmal von den Weiten Amerikas bis ins Weiße Haus. Dabei werden die Vier nicht nur mit neuen Zombie-Arten, sondern auch mit weiteren menschlichen Überlebenden konfrontiert. Doch in erster Linie müssen sie sich den wachsenden Problemen innerhalb ihrer eigenen schrägen Zwangsfamilie stellen ‒ scharfzüngig und schonungslos wie eh und je.

Gewinn-Quiz: Einfach miträtseln und Cineplexx-Geschenkboxen gewinnen!

Testen Sie Ihr Zombieland-Wissen und nehmen Sie an unserem Gewinnspiel teil. Wir wünschen Ihnen viel Glück und viel Vergnügen!