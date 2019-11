Jetzt 3 Exemplare des Quizspiels Wer wird Millionär gewinnen!

Zum 20. Geburtstag von Wer wird Millionär? präsentiert der Jumbo-Verlag eine Sonderedition des beliebten Brettspiels.

Zum 20. Jubiläum von Wer wird Millionär? präsentiert der Jumbo-Verlag eine aktuelle Sonderedition des gleichnamigen Brettspieles. In Kooperation mit RTL und Sony entwickelt, im attraktiven Glitzerdesign gestaltet und mit 752 brandneuen Originalfragen ausgestattet. Die Regeln für das heimische Spielvergnügen entsprechen jenen, die man aus dem Fernsehen kennt. Ein Spieler übernimmt die Rolle des Quizmasters, die anderen stellen sich den Fragerunden, beginnend mit einfachen Aufgaben und 50 Euro Gewinn bis hinauf zu den kniffligen Herausforderungen und der Millionenfrage. Wer eine Frage falsch beantwortet, scheidet aus, wer rechtzeitig passt, notiert seinen bis dahin erworbenen Gewinn. In der nächsten Runde wechselt der Quizmaster, so lange bis alle einmal dran waren. Ausdauernde Ratefüchse spielen so lange, bis einer die Million geknackt hat!

Die erfolgreichste Quizshow im deutschen Fernsehen feiert ihren runden Geburtstag u. a. mit einer Jubiläumsedtion des beliebten Brettspiels © Video: YouTube / JumboSpiele

