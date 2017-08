Wakeboard-Weltmeister Gerald Maurer verwandelt einen ehemaligen Fischteich im Burgenland in das neue Wassersport-Mekka! TV-MEDIA verlost 4 Tageskarten für die nagelneue Anlage WAKEGROUND.

Wassersportler schwören seit Jahren auf diese Trendsportart und nachdem es in Wien bereits eine Anlage gibt, wird jetzt auch das Burgenland vom Wakeboard-Hype heimgesucht. Kein Geringerer als Weltmeister Gerald Maurer (er schnappte sich den Titel 2012, Anm.) hat in Klingenbach, Bezirk Eisenstadt-Umgebung, einen ehemaligen Fischteich zu einer hypermodernen Sportstätte verwandelt.

Das Besondere: Bei Wakeground – so der Name der Anlage – können sich Boarder und Skier an einer Zwei-Mast-Anlage erfreuen, sich also tatsächlich zu Zweit an den Lift hängen! Wem die Trendsportart noch suspekt ist, der kann auch einfach mitsamt Familie einen gemütlichen Tag am Teich verbringen.

Jetzt mit TV-MEDIA gratis wakeboarden!

Zur Eröffnung der Anlage verlost TV-MEDIA in Kooperation mit Wakeground 4 Tageskarten – frei einlösbar, an keinen Termin gebunden. Mitmachen beim Gewinnspiel ist auch keine Hexerei: Einfach das Formular ausfüllen, und schon nehmen Sie an der Verlosung Teil. Viel Glück!

Reportage über Wakeground im Fernsehen

Freilich geht die Eröffnung solch einer modernen Anlage nicht ohne mediale Berichterstattung über die Bühne, schon gar nicht wenn sie von einem Austro-Weltmeister aus der taufe gehoben wurde. Auf ORF 2 gibt es heute, 18. August, gleich zwei Reportagen: um 13.15 Uhr in ‚heute mittag‘ und um 19.00 Uhr in ‚Burgenland heute‘.