10 x 2 Tickets für das VIS Vienna Shorts Festival gewinnen

15 Jahre Kurzfilm, Animation und Musikvideo in Wien! Das Festival VIS VIENNA SHORTS feiert von 29. Mai bis 4. Juni 2018 die Jubiläumsausgabe.

Mit rund 300 herausragenden Filmen und internationalen Gästen unter dem Motto WE NEED TO DISAGREE – mit Wettbewerbsprogrammen (VR-Wettbewerb), Midnight Movies und Partynächten. Im Filmmuseum präsentiert die Oscar-Academy restaurierte Schätze aus dem Archiv, im METRO Kinokulturhaus gastiert die Animationskünstlerin Martha Colburn.

Jetzt mitmachen und gewinnen!

Wir verlosen 20 Karten für das VIS Vienna Shorts Festival 2018. Zur Auswahl stehend folgende Vorstellungen:

30. Mai: International Competition Fiction & Documentary: ‚Strange Days Have Found Us‘ (16.30 Uhr im METRO Kinokulturhaus)

2. Juni: Spotlight: Martha Colburn (19.00 Uhr im METRO Kinokulturhaus)

3. Juni: International Competition Fiction & Documentary: ‚The Ties That Bind‘ (15.30 Uhr im METRO Kinokulturhaus)

Um an der Verlosung teilzunehmen müssen Sie nur untenstehendes Formular ausfüllen, Ihr gewünschtes Event auswählen und absenden. Viel Glück!

