Gewinnspiel: Jetzt Staffel 4 / Teil 2 von ‚Vikings‘ gewinnen!

Fans der Mordmänner von ‚Vikings‘ dürfen sich über dieses Gewinnspiel freuen: Wir verlosen drei Blu-rays von Staffel 4 / Teil 2!

Schlachten, Verrat und Griffe nach der Macht toben weiter in ‚Vikings‘ Staffel 4 / Teil 2: Ragnar (Travis Fimmel) kehrt nach seiner schmachvollen Niederlage in Paris ins Kattegat zurück und lässt somit die Spannung zwischen seinen Söhnen eskalieren. Entschlossen, zu retten, was noch von seinem Erbe verblieben ist, wirbt Ragnar Ivar (Alex Høgh Andersen) für eine gefährliche Reise nach England an, wo er die Sachsen anzugreifen plant. Unterdessen verschärft sich die Auseinandersetzung zwischen Aslaug (Alyssa Sutherland) und Lagertha (Katheryn Winnick) durch eine Prophezeiung, in der eine Frau über das Kattegat herrschen werde. Mit ihren faszinierenden Wendungen, brodelnden Gefühlen und spektakulären Effekten setzt diese atemberaubende Serie ihren Eroberungsfeldzug fort.

© 2018 Twentieth Century Fox Home Entertainment

Jetzt mitmachen und gewinnen!

Wir verlosen drei Blu-rays von ‚Vikings‘ Staffel 4 / Teil 2. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müssen Sie nur untenstehendes Formular ausfüllen und absenden. Viel Glück!

Wer beim Gewinnspiel leer ausgeht muss nicht verzagen: Die Staffel ist ab 1. März als Blu-ray und DVD erhältlich!