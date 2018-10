Gewinnspiel: Mit TV-MEDIA zur Viennale 2018!

Im Rahmen der 56. Mal stattfindenden Viennale (25. Oktober bis 8. November) verlosen wir 5x 2 Karten für den Film „First Man“ am 2. November um 20.15 Uhr im Gartenbaukino.

Die Viennale ist Österreichs größtes internationales Filmevent und zugleich eines der akzentuiertesten und qualitätsvollsten Filmfestivals im europäischen Zusammenhang. In der Filmbiografie „First Man“ ist Ryan

Gosling in der Rolle des Astronauten Neil Armstrong zu sehen, der Kommandant von Apollo 11 war und am 21. Juli 1969 als erster Mensch den Mond betrat. Der Film zeigt in erster Linie detailliert die lange Vorlaufzeit

der Mond-Mission und damit die Fehlschläge und Entbehrungen, die dem berühmtesten Schritt der Menschheit vorausgingen.

Jetzt zur Viennale – einfach mitmachen und gewinnen!

Füllen Sie schnell unser Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Wir wünschen Ihnen viel Glück und viel Vergnügen!