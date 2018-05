Jetzt ‚Three Billboards Outside Ebbing, Missouri‘ für daheim gewinnen!

‚Three Billboards Outside Ebbing, Missouri‘

Wir verlosen drei 4K-Ultra-HD-Blu-rays des Oscar- und Golden-Globe-Abräumers mit Frances McDormand und Sam Rockwell.

Frances McDormand und Sam Rockwell wurden für ihre überwältigende und kraftvolle Darbietung in diesem schwarzhumorigen Drama mit einem Oscar als „Beste Hauptdarstellerin“ und „Bester Nebendarsteller“ ausgezeichnet. Die störrische Mutter (McDormand) eines ermordeten Mädchens lässt in einer Aufsehen erregenden Aktion drei städtische Werbetafeln mit provozierenden Sprüchen bekleben. Dadurch löst sie einen erbitterten Konflikt mit der lokalen Polizei in Person des labilen und gewalttätigen Officer Dixon (Sam Rockwell) und dem hochgeachteten Polizeichef Willoughby (Woody Harrelson) aus.

‚Three Billboards Outside Ebbing, Missouri‘ - Trailer © Video: YouTube

Jetzt drei 4K-Ultra-HD-Blu-rays gewinnen!

Wir verlosen drei Exemplare von ‚Three Billboards Outside Ebbing, Missouri‘ als 4K-Ultra-HD-Blu-ray.

© 2018 Twentieth Century Fox Home Entertainment

Um am Gewinnspiel teilzunehmen müssen Sie nur untenstehdes Formular ausfüllen und absenden. Viel Glück!

Jetzt als Download und ab 7. Juni als 4K-Ultra-HD-Blu-ray, Blu-ray und DVD erhältlich!