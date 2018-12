Gewinnspiel: Mit TV-MEDIA zu The Voice of Germany – Live in Concert

© The Voice of Germany

The Voice of Germany – Live in Concert

Wir verlosen 2 x 2 Tickets plus Meet & Greet für die Show am 10. Jänner 2019 um 19.30 Uhr in der Wiener Stadthalle.

The Voice of Germany ist die derzeit beliebteste Castingshow im deutschen Fernsehen – und auch in Österreich ein echter Quotenhit. Lernen Sie die Talente aus der Show samt Live-Band bei einem exklusiven Meet & Greet kennen und erleben Sie die vier Finalisten und zwei Wildcard-Gewinner bei einem Konzert, das garantiert unter die Haut geht!

Jetzt mitmachen und gewinnen!

Um an der Verlosung teilzunehmen, füllen Sie einfach untenstehendes Formular aus. Viel Glück!