Auch 2018 lädt die beliebte ‚Szene World‘-Reihe wieder auf eine außergewöhnliche musikalische Reise durch viele Länder und Kulturen, auf der es reichlich Schätze und Geheimnisse zu entdecken gilt. Wir verlosen das neue Album des Headliners Deladap sowie Tickets für das Female Festival.

Der Startschuss für dieses Abenteuer erfolgt am 25. Jänner in Form einer heißen Kick-off-Party in der Szene Wien, bei der das Tanzbein geschwungen und das Herz erwärmt wird. Ohne stilistische Grenzen und Berührungsängste feiert man die Weltmusik und das Leben – mit vielen tollen Gästen aus der großen weiten World-Music-Szene.

Top-Acts bei Gratis-Eintritt

Bei freiem Eintritt zu bewundern sind die grandiosen Live-Acts Gewürztraminer, Belofour und Deladap. Letztere kennen aufmerksame TV-Zuseher vielleicht noch aus dem Jahr 2012, als sie im Vorentscheid des Eurovision Song Contest in Aserbaidschan mitritterten. Ihr neues Album ‚Rejazzed‘ ist nicht nur Fans ans Herz zu legen.

Ein weiteres Highlight der Konzertreihe ist das ‚Female Festival‘ am 8. März, sowie das Konzert der russischen Gypsy Legende Loyko am 30. Juni!

Mehr Infos zu allen Veranstaltungen finden Sie unter szeneworld.at und facebook.com/szeneworld.at.

