Jetzt ‚Steep: Road To The Olympics‘ für PS4 und PC gewinnen!

‚Steep: Road To The Olympics‘

Mit diesem actiongeladenen Wintersport-Simulator können Sie die Olympischen Winterspiele 2018 daheim vom Sofa aus nachspielen!

Im Open-World-Action-Spiel können Sie sich mit Ski, Snowboard, Paraglider, Wingsuit, Raketen-Wingsuit, Schlitten, Base Jump oder Speed Riding die Berge und Pisten hinunterwagen. ‚Steep: Road To The Olympics‘ ist eine Erweiterung zu ‚Steep‘ und ein offiziell lizensiertes Produkt der Olympischen Winterspiele in PyeongChang 2018. Wir verlosen die Gesamtausgabe (sprich Hauptspiel + Erweiterung!) zweimal für PlayStation 4 und einmal für PC.

© Ubisoft

Mitmachen und gewinnen – so einfach geht’s:

Um an der Verlosung teilzunehmen, müssen Sie nur untenstehendes Teilnahmeformular ausfüllen und Ihr Wunsch-System (PS4 oder PC) wählen. Mit ein bisschen Glück machen Sie es schon bald wie Marcel Hirscher oder David Gleirscher, und holen Gold für Österreich ;-) Viel Glück!