‚7 Tage in Entebbe‘: Jetzt Bücher zum Film gewinnen!

Ab 4. Mai erzählt ‚Narcos‘-Produzent José Padilha in ‚7 Tage in Entebbe‘ die wahre Geschichte einer Flugzeugentführung durch deutsche und palästinensische Terroristen im Sommer 1976.

27. Juni 1976 – eine Gruppe palästinensischer und deutscher Terroristen kapert die Air France Maschine 139 auf ihrem Flug von Tel Aviv nach Paris und erzwingt eine Landung in Entebbe, Uganda. Die israelischen Geiseln an Bord sollen gegen palästinensische Gefangene ausgetauscht werden. Mit einem Ultimatum von nur einer Woche muss die Regierung in Israel eine schwerwiegende Entscheidung treffen: Durchbricht sie ihre bisherige Maxime, mit Terroristen nicht zu verhandeln?

Fesselnd, authentisch und ein kraftvolles Plädoyer für den Frieden: ‚7 Tage in Entebbe‘ ist ein intelligenter und spannender Thriller, inspiriert von wahren Begebenheiten. In den Hauptrollen brillieren die Golden Globe-nominierten Schauspieler Daniel Brühl (‚Rush – Alles für den Sieg‘) und Rosamund Pike (‚Gone Girl‘).

‚7 Tage in Entebbe‘ startet am 4. Mai in den österreichischen Kinos. Regie führt José Padilha, der u. a. auch die Netflix-Erfolgsserie ‚Narcos‘ produzierte.