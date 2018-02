Cooles Fanpaket zu ‚Scribblenauts Showdown‘ gewinnen!

Mit ‚Scribblenauts Showdown‘ veröffentlicht Warner Bros. Interactive Entertainment einen langersehnten neuen Ableger der beliebten Party-Puzzle-Reihe für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch. Wir verlosen ein lustiges Fan-Paket, bestehend aus dem Spiel und exklusiven Merchandise-Artikeln.

‚Scribblenauts‘ zapft seit Jahren die Fantasie der Spieler an, indem sie Wörter schreiben und zum Leben erwecken, mit deren Hilfe Rätsel gelöst werden müssen. Lange war es still um die beliebte Franchise, doch jetzt kommt sie mit neuem Konzept zurück. Während bis zu vier Spieler im Showdown-Modus gegeneinander antreten, und mit kreativen Ideen den Weg zum Sieg ausmalen, können Sie sich im Versus-Modus in über 25 Minispielen messen. ‚Scribblenauts Showdown‘ markiert den nunmehr siebten Eintrag in der Erfolgsgeschichte der Puzzle-Saga.

Jetzt mitmachen und gewinnen!

Passend zur Veröffnetlichung des neuen Ablegers verlosen wir ein cooles Fan-Paket, bestehend aus dem Spiel ‚Scribblenauts Showdown‘ für PlayStation 4, einem übergroßen Belistift, einer Haube im Scribblenauten-Stil sowie einem Button-Set.

© WB Games

Mitmachen zahlt sich nicht nur für Fans aus und ist auch schnell erldigt: Einfach untenstehendes Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung Teil. Viel Glück!