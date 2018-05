10 Startplätze für den PRIDE Run Vienna gewinnen!

Am Samstag, dem 9. Juni 2018, findet in der Prater Hauptallee in Wien der erste PRIDE Run Vienna unter dem Motto „Run for Acceptance“ statt. WIr verlosen begehrte Startplätze!

Ziel ist es, durch ein einheitliches Miteinander einer bunt gemischten Running Community, die Sichtbarkeit und Akzeptanz von LSBTIQ*-Personen zu erhöhen. Familienangehörige, KollegInnen, FreundInnen, bekannte Firmen und Organisationen setzen mit ihrer Teilnahme ein starkes und sportliches Zeichen für Akzeptanz! Eröffnet wird die Veranstaltung durch Nationalrat Mario Lindner, Bezirksvorsteherin Uschi Lichtenegger und Pride Run Obfrau Stephanie Strobl im Zuge des Pride Fests, bei dem auch Eurovision Song Contest Starterin ZOE auftreten wird.

Alle Informationen zum PRIDE Run Vienna finden Sie hier

*Lesbisch Schwul Bi Tran* Inter Queer

Mitmachen und Startplätze für den PRIDE Run Vienna gewinnen – so einfach geht’s:

Füllen Sie einfach unser Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Wir wünschen Ihnen viel Glück und viel Vergnügen!