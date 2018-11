Welcome to Sodom

Am 23. November feiert der österreichische Dokumentarfilm Welcome to Sodom, von Florian Weigensamer und Christian Krönes, seine Kinopremiere. TV-MEDIA-User können der Sonderpremiere im Stadtkino Wien beiwohnen, wo im Anschluss mit den Filmemachern und Experten über die brisanten Themen Elektromüll und Wegwerfkultur diskutiert wird.

Der Austro-Dokumentarfilm Welcome to Sodom lässt die Zuschauer hinter die Kulissen von Europas größter Müllhalde mitten in Afrika blicken und porträtiert die Verlierer der digitalen Revolution. Dabei stehen nicht die Mechanismen des illegalen Elektroschrotthandels im Vordergrund, sondern die Lebensumstände und Schicksale von Menschen, die am untersten Ende der globalen Wertschöpfungskette stehen. Die Müllhalde von Agbogbloshie wird bei nicht fachgerechter Entsorgung höchstwahrscheinlich auch letzte Destination für die Tablets, Smartphones und Computer sein, die wir morgen kaufen!

Welcome to Sodom - Offizieller Trailer © Video: Camino Filmverleih

Ab zur Premiere mit anschließender Diskussion

TV-MEDIA-Leser haben jetzt die Möglichkeit, einer Sondervorstellung des Films am 23. November um 19.30 Uhr im Stadtkino Wien beizuwohnen – wir verlosen 2 x 2 Karten für die einmalige Spezialpremiere. Im Anschluss an das Screening gibt es eine Podiumsdiskussion mit den Filmemachern Florian Weigensamer und Christian Krönes sowie Lisa Kernegger von Global 2000, Mag. Elisabeth Giehser von der Elektro-ade und Univ. Prof. Marion Huber-Humer von der Universität für Bodenkultur Wien zum Thema Elektromüll und Wegwerfkultur. Nähere Infos zur Veranstaltung finden Sie hier.

