Gewinnspiel: Zur TV-MEDIA Premiere von Niemandsland!

Wir verlosen 140 Kinotickets für den 11. April um 19.00 Uhr im Hollywood Megaplex Gasometer.

1946 –Deutschland ist besetzt. Rachael (Keira Knightley) reist nach Hamburg, um dort mit ihrem Ehemann, dem britischen Colonel Morgan (Jason Clarke), zu leben. Auf dem Weg zu ihrem neuen Zuhause muss Rachael feststellen, dass ihr Gemahl eine unerwartete Entscheidung getroffen hat: Er lässt das herrschaftliche Haus seiner Wahl nicht beschlagnahmen, sondern will mit dem Eigentümern, einem deutschen Witwer (Alexander Skarsgård) und dessen Tochter, zusammenwohnen. In dieser aufgeladenen Atmosphäre verwandeln sich Feindschaft und Trauer in Leidenschaft und Betrug.

Jetzt mitmachen und gewinnen!

Um an der Verlosung teilzunehmen, füllen Sie einfach untenstehendes Formular aus. Viel Glück!