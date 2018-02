Kulinarische Gutscheine für den Ostermarkt Schloss Schönbrunn gewinnen

Jetzt mitmachen und 2x 2 Deluxe-Gutscheine sichern.

Der Ostermarkt Schloß Schönbrunn bringt den Frühling heuer schon am 17. März nach Wien. Bis zum 2. April verwandelt sich der Ehrenhof in Schönbrunn mit österlichem Kunsthandwerk, regionaler Kulinarik und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm in eine bunte Frühlingslandschaft. Über 60 Ausstellerinnen und Aussteller zeigen ihre hochwertige Sortimentsvielfalt in den stilvoll dekorierten Hütten. Ein vielfältiges Rahmenprogramm für die großen und kleinen Gäste weckt die österliche Vorfreude.

Die beliebte Henne Roberta stolziert wieder über den Markt, begrüßt alle Kinder und lädt zu einer mitreißenden Mitmach-Rallye ein. Das Spielehäuschen steht rund um die Uhr mit Riesenmemory, Vier-Gewinnt und einem österlichen Wimmelbild zum Spielen bereit. Kreativ geht es in der Osterhasenwerkstatt zu. Hier haben die jungen Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit Frühlingsgestecke zu binden oder österliche Marzipanfiguren zu modellieren. Am Karsamstag wird der Ostermarkt zum Schauplatz der spannenden Osternestsuche. Auf alle Osternestspürnasen warten süße Überraschungen.

Jeden Sonntag, am Karsamstag und am Ostermontag klingt beschwingte Live-Musik über den Ehrenhof, wobei die Swing- und Jazz-Ensembles am Platz vor der Osterhasenwerkstatt Frühlingsklänge und Tanzlaune verbreiten. Weitere Details zu den Programmpunkten unter www.ostermarkt.co.at

