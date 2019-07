Das Votiv Kino Wien zeigt One Cut of the Dead am 31. August um 21.30 Uhr in japanischer Originalsprache mit deutschen Untertiteln

One Cut of the Dead!

Egal, ob als ernst gemeinte Splatter- oder dusselige Horrorkomödien: Zombiefilme gibt’s wie Sand am Meer. Um aus der schier endlosen Masse herauszustechen, braucht es schon etwas ganz Besonderes – so wie die japanische Low-Budget-Produktion One Cut of the Dead, die um läppische 25.000 Dollar realisiert wurde, in gerade einmal zwei Kinos anlief und weltweit dennoch über 30 Millionen Dollar einspielte!

Was Kultregisseur George A. Romero (Die Nacht der lebenden Toten) von Shinichiro Uedas Indieproduktion One Cut of the Dead halten würde, werden wir leider nie erfahren. Fakt ist jedoch, dass sich die japanische Zombiekomödie nicht vor namhaften Genrevertretern verstecken muss – zumindest wenn es um den finanziellen Erfolg geht. Denn: Realisiert wurde der 97-Minüter innerhalb von acht Tagen um vergleichsweise lächerliche 3 Millionen Yen (weniger als 25.000 Euro!) – dabei spielte er weltweit über 30 Millionen Euro ein. Hinzugesagt sei, dass der Film im Land der aufgehenden Sonne ursprünglich gerade einmal in zwei (!) Kinos starten durfte …

One Cut of the Dead - Trailer (Deutsch) © Video: Enbu Seminar / Koch Media

Die beste Zombiekomödie seit Shaun of the Dead!

Was den Streifen so besonders macht? Zuerst einmal der für unsere Breitengrade nahezu hysterische Humor der Japaner. Wer bislang dachte, dass US-Produktionen wie The Fast & The Furious übertrieben und die Werke von Adam Sandler schrill seien, der hat in der Tat noch zu wenige Nippon-Filme gesehen. Man denke nur einmal an die kultige Spieleshow Takeshi’s Castle oder das gesamte Kaiju-Genre. All das Schräge verfrachtet Ueda in seine Zombie-Oper und beweist, dass es nicht zwingend Millionenbudgets und Marketingmaßnahmen braucht, um sich mit Blockbustern zu messen. Vielleicht ist einer der Gründe für den Erfolg dieses Films auch die Mundpropaganda von Fans, denn selten hat man sich in den letzten zehn Jahren mit so viel Liebe zum Detail mit der Materie auseinandergesetzt. Besonders deutlich macht das ein 40-minütiger One-Take (eine Szene, die ohne Schnitte und Nachbearbeitung mit einer Kamera am Stück gedreht wird). Allein diese Tatsache macht One Cut of the Dead zur besten Zombiekomödie seit Shaun of the Dead!

One Cut of the Dead - Trailer (Japanisch) © Video: Enbu Seminar

Klar, dass die Kollegen vom /slash Filmfestival in Wien den Film letztes Jahr in ihr Programm aufgenommen haben (TV-MEDIA berichtete) und auch eine entsprechende deutschsprachige Lokalisierung bereits ihren Weg in die Amazon-Bestsellerliste gefunden hat. Wer sich die Chance nicht entgehen lassen und diese Trashperle noch einmal auf der großen Leinwand erleben möchte, der hat am 31. August die einmalige Gelegenheit dazu:

Jetzt mitmachen und gewinnen!

Das Votiv Kino Wien zeigt One Cut of the Dead in voller Pracht (natürlich im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln) um 21.30 Uhr. Nähere Infos dazu finden Sie hier.

Wer nun Blut geleckt hat, darf sich freuen: Wir verlosen 5 x 2 Freikarten für die einmalige Kinovorstellung! Alles, was Sie tun müssen, um an der Verlosung teilzunehmen, ist untenstehendes Formular auszufüllen. Viel Spaß!