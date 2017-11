Diese Kamera ist draußen eine echte Heldin!

Die TG-870 von Olympus verleiht Ihnen die Freiheit, bei allen Wetterbedingungen zu fotografieren. Dank ihrer unschlagbaren Konstruktion muss man sich keine Gedanken darüber machen, wo die Kamera enden wird: Schlamm, Wasser, Regen, Staub, Kälte, die TG-870 wird allem standhalten. Genießen Sie bei Surf-Ausflügen, dass sie wasserdicht ist, und machen Sie einfach brillante Bilder, vertrauen Sie bei Ihren Gebirgs-Expeditionen ganzjährig darauf, dass sie stoßfest, bruch- und frostsicher ist.

Wasserfest bis 15 Meter, frostsicher bis -10 C, stoßfest bis 2,1 m, bruchsicher bis 100 kg. Dazu: 1/2.3" CMOS mit 16 Megapixeln, 7,6 cm-Monitor, 19 Aufnahmeprogramme, 5x Ultra-Weitwinel optischer Zoom, 1080p Full HD 60p-Videos und und und... © Olympus

Perfekte Selfies, komfortable Ein-Hand-Bedienung, noch coolere Videos

Egal, wo auf dem Globus Sie sind, fotografieren sie sich selbst bei aufregenden Momenten mit dem hochklappbaren 180° schwenkbaren LCD mit Helligkeits-Booster und Selbstporträt-Modus sowie dem Auslöser auf der Vorderseite für den schnellen Zugriff.

© Olympus

Perfekt für jede abenteuerliche Fotografier-Situation, der TG-870 Sport Holder lässt sich schnell am Rucksack oder Gürtel befestigen, um die wasserdichte Digitalkamera zu halten, sodass Sie sie mit einer Hand bedienen können.

Seien Sie Ihr eigener Produzent und fangen Sie Ihre Bewegungen im Film ein! Mit dem Sportcam-Modus der TG-870 lassen sich Videos in Zeitlupe oder mit Zeitraffer in Kino 60p-Qualität aufnehmen. Sie können auch Videos mit vollem 90° Bildwinkel in 16:9 bei einer perfekten Balance aus Action und Landschaft aufzeichnen. Zusätzliche Freiheit über den Fokus gewinnt man über die AF-Lock-Option.

Wir verlosen die Actionkamera TG-870 - mitmachen und gewinnen, so einfach geht’s:

Sie können die TG-870 für rund 330 Euro kaufen – oder sich auf Ihr Glück verlassen und bei unserem Gewinnspiel mitmachen. Füllen Sie dazu einfach das Formular aus und schon nehmen Sie an unserer Verlosung teil. Wir wünschen Ihnen viel Glück und viel Vergnügen!