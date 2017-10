Super Mario meldet sich am 27. Oktober zurück: Erstmals auf der neuen Nintendo-Konsole Switch, verschlägt es die Videospiel-Ikone in sein bis dato größtes Abenteuer! Wir verlosen ein Mega-Bundle, bestehend aus Konsole und Spiel!

In über 250 Spielen hat Nintendo-Aushängeschild Super Mario bereits mitgewirkt, sei es als Protagonist oder als Gaststar. Am 27. Oktober meldet sich der bekannteste Videospiel-Charakter der Welt mit einem brandneuen Abenteuer zurück. TV-MEDIA konnte den Titel im Zuge der diesjährigen E3 bereits anspielen und ist überzeugt davon, dass es sich um das bis dato größte und schönste Spiel des Kult-

Installateurs handelt.

Jetzt eine Nintendo Switch und ‚Super Mario Odyssey‘ gewinnen!

Damit auch Sie in den Genuss von ‚Super Mario Odyssey‘ kommen, verlosen wir in Kooperation mit Nintendo of Europe ein Mega-Bundle, bestehend aus der Next-Gen-Konsole Switch sowie dem dazu passenden Super-Mario-Game. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten, sind zwei knallrote Joy-Con-Controller, die so im Handel (noch) nicht separat käuflich zu erwerben sind!

Dieses Mega-Bundle kann schon bald Ihnen gehören: Einfach das Formular ausfüllen, absenden und schon nehmen Sie an der Verlosung teil! © Nintendo

Nur wenige Schritte bis zur Gewinnspiel-Teilnahme

Um beim Gewinnspiel mitzumachen, füllen Sie einfach das nachfolgende Formular aus – so einfach kann es gehen. Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!